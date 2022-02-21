Таллин, , 16:47 — REGNUM Вместе с тающим снегом в Таллине облезла красная краска, которой окрашены велосипедные дорожки, сообщило эстонское гостелевидение ERR, напомнив, что «красные дорожки» украсили столицу в срочном порядке накануне местных выборов в октябре 2021 года.

Знак на велодорожке Pignonsurrue.org

Покраска дорожек обошлась городу более чем в миллион евро. Кроме того, были заложены деньги на естественный износ. Вице-мэр Таллина Андрей Новиков признал, что состояние краски после зимы оказалось хуже ожиданий: «Город требовал, чтобы красочное покрытие было устойчивым, в том числе при температуре до — 30 и в отношении различных химикатов, которыми чистят городские улицы».

В выполнившей работы фирме KMG OU сообщили, что был использован горячий пластик из извести с добавлением природных смол и пигментов, который используется в скандинавских странах.

В настоящий момент Таллинский технический университет проводит исследование, чтобы выяснить причину нестойкости красочного покрытия.