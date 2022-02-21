Сыктывкар, 21 февраля, 2022, 16:40 — ИА Регнум. В Коми за последнюю неделю вакцинацию от COVID-19 завершили 4 432 человека, сообщает республиканский минздрав.

Lenobl.ru Вакцинация

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По словам главного врача республиканской инфекционной больницы Владимира Каткова, с приходом «омикрона» в стационаре все еще преобладают те, кто не прошел даже одного курса вакцинации.

«Среди вакцинированных могу отметить такую тенденцию: летом пациент вакцинировался, осень перенес хорошо, не болел. Почувствовал себя защищенным и про ревакцинацию забыл напрочь. В итоге в феврале попадает к нам, — отметил врач. — Такие истории, к сожалению, не единичны. Рекомендация Минздрава России возникла не на пустом месте, ревакцинация должна проводиться спустя полгода, потому что со временем уровень антител в организме и его защитная функция снижается. Нужно об этом помнить».

Как сообщало ИА REGNUM, Гинцбург назвал срок старта испытаний вакцины с вирусоподобными частицами.