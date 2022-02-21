Бухарест, , 16:38 — REGNUM Национальное управление санитарно-эпидемиологической и ветеринарной службы Румынии (ANSVSA) объявило об изъятии из продажи в ряде торговых сетей страны крупной партии куриного филе, которое, предположительно, может быть заражено сальмонеллой. Об этом 21 февраля сообщает бухарестская газета Jurnalul.

Продукты из курицы Анна Рыжкова © ИА REGNUM

Согласно официальной информации, неспороносные бактерии могли попасть в указанную продукцию в результате нарушений технологии производства и правил хранения товара. Представители фирмы-изготовителя и администрация супермаркетов выразили готовность компенсировать покупателям средства, затраченные на приобретение соответствующих изделий.

Предполагается, что так называемая зараженная партия могла попасть в магазины Орадя, Фокшани, Галаца и других населенных пунктов страны. В связи с инцидентом ANSVSA проводит дополнительные проверки.

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