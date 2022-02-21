Бухарест, 21 февраля, 2022, 16:38 — ИА Регнум. Национальное управление санитарно-эпидемиологической и ветеринарной службы Румынии (ANSVSA) объявило об изъятии из продажи в ряде торговых сетей страны крупной партии куриного филе, которое, предположительно, может быть заражено сальмонеллой. Об этом 21 февраля сообщает бухарестская газета Jurnalul.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Продукты из курицы

Согласно официальной информации, неспороносные бактерии могли попасть в указанную продукцию в результате нарушений технологии производства и правил хранения товара. Представители фирмы-изготовителя и администрация супермаркетов выразили готовность компенсировать покупателям средства, затраченные на приобретение соответствующих изделий.

Предполагается, что так называемая зараженная партия могла попасть в магазины Орадя, Фокшани, Галаца и других населенных пунктов страны. В связи с инцидентом ANSVSA проводит дополнительные проверки.