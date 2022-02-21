Рига, , 16:36 — REGNUM Почти четверть населения Латвии находится на грани бедности, и доля увеличивается. Об этом сообщил местный портал rus.lsm.lv со ссылкой на официальную статистику.

Бедность

Так, если в 2019 году риску бедности подвергалось 21,6% населения, а в 2020 году — уже 23,4%. Это худший результат в Евросоюзе после Болгарии. Средний показатель по ЕС составляет 17,1%.

Госконтроль Латвии в 2020 году дал негативную оценку недостатков в политике по сокращению бедности, подчеркнув, что и без того недостающие средства не всегда используются целенаправленно.

В свою очередь, в Министерстве благосостояния Латвии ссылаются на острую нехватку денег. Консультант отдела планирования координационного центра министерства Мара Симане заявила, что проблема не в отсутствии планов или несогласованности действий различных госучреждений, а в недостаточных финансовых возможностях для реализации целей Национального плана по борьбе с бедностью на 2021−2027 годы.

«Минблаг первоначально подсчитал, что только для роста пособий необходимо 1,28 миллиарда евро. Но то, что у нас есть в финансовом пространстве, составляет 300 миллионов евро на эти семь лет. Где мы возьмем в три раза больше?», — спрашивает она.

Кроме того, Минблаг отметил, что не стоит ожидать улучшения показателей бедности, поскольку экономическая ситуация такая, какая есть. Особенно при сравнении с более богатыми странами ЕС.

«Мы никогда не будем в лучшем положении, так как наш внутренний валовой продукт и доход на душу населения значительно ниже, чем, скажем, в Германии и Финляндии, а ВВП и доход на душу населения являются важными показателями того, насколько финансово благополучна страна», — заявила заместитель госсекретаря Элина Целминя.