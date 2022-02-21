София, , 16:21 — REGNUM На всей территории Болгарии проводится масштабная полицейская операция по пресечению деятельности местных организованных преступных группировок. Об этом 21 февраля пишет софийская газета «Дума».

Полиция Болгарии (сс)apoltix

Согласно официальной информации, тысячи правоохранителей проверяют сведения о владельцах незарегистрированного огнестрельного оружия, блокируют дороги в поисках угнанных автомобилей, а также осуществляют обыски в домах лиц, подозреваемых в рэкете и похищении людей.

«В акции принимают участие практически все структуры МВД, включая дорожную полицию, УБЭП и антитеррористический отдел», — заявил в Софии министр внутренних дел Болгарии Бойко Рашков.

Детали операции держатся в секрете. Известно лишь, что представителям соответствующих мобильных полицейских групп предоставлены исключительные полномочия по задержанию и допросу всех подозрительных лиц.

Как ожидается, с предварительным отчетом об операции МВД Болгарии выступит 23 февраля.