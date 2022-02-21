В Болгарии проходит общенациональная полицейская операция
София, 21 февраля, 2022, 16:21 — ИА Регнум. На всей территории Болгарии проводится масштабная полицейская операция по пресечению деятельности местных организованных преступных группировок. Об этом 21 февраля пишет софийская газета «Дума».
Согласно официальной информации, тысячи правоохранителей проверяют сведения о владельцах незарегистрированного огнестрельного оружия, блокируют дороги в поисках угнанных автомобилей, а также осуществляют обыски в домах лиц, подозреваемых в рэкете и похищении людей.
«В акции принимают участие практически все структуры МВД, включая дорожную полицию, УБЭП и антитеррористический отдел», — заявил в Софии министр внутренних дел Болгарии Бойко Рашков.
Детали операции держатся в секрете. Известно лишь, что представителям соответствующих мобильных полицейских групп предоставлены исключительные полномочия по задержанию и допросу всех подозрительных лиц.
Как ожидается, с предварительным отчетом об операции МВД Болгарии выступит 23 февраля.