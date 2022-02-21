Таллин, , 16:16 — REGNUM На завершившейся зимней Олимпиаде в Пекине сборная Эстонии выиграла одну бронзовую медаль и разделила 27-е место с Латвией и Польшей в общекомандном медальном зачете.

Олимпиада PublicDomainPictures

Об этом руководитель эстонской делегации Мартти Раю сообщил гостелевидению ETV. По его словам, в целом эстонские спортсмены на Зимних Играх выступили успешнее, чем на двух предыдущих Олимпиадах.

«Эмоции от этой Олимпиады хорошие, а наши результаты очень хорошие. Были те, кто приятно удивил, а учитывая то, каким был наш дефицит медалей в последнее время на зимних Олимпиадах, то это просто отличный результат», — заявил он.

В Китае помимо бронзовой медали Келли Сильдару в слоупстайле и ее четвертом месте в хафпайпе в десятку лучших вошли также конькобежец Мартен Лийв (7-е место на дистанции 1 000 м) и лыжный двоеборец Кристьян Ильвес (9-е место).

Всего на Олимпийских играх в Пекине было разыграно 109 комплектов наград. В состав делегации Эстонии входили 56 человек, в том числе 26 спортсменов, представляющие 8 различных дисциплин.