Барнаул, 21 февраля, 2022, 16:03 — ИА Регнум. Алтайский край готов оказать помощь беженцам. Об этом сегодня, 21 февраля, в ходе еженедельного оперативного совещания в парламентском центре заявил председатель Алтайского краевого Законодательного Собрания (АКЗС) Александр Романенко. Его слова цитирует сайт АКЗС.

Иван Шилов ИА REGNUM Донбасс

Следите за развитием событий в трансляции: «Украина переходит границу: бои в Донбассе и эвакуация — трансляция»

«Есть информация, что границу с Российской Федерацией пересекло более 50 тысяч человек. Сегодня они располагаются в Ростовской, Воронежской, Курской и Волгоградской областях. Все население страны беспокоит судьба беженцев и тех, кто остается в ЛНР и ДНР. Возможно, в ближайшее время будет принято решение о формировании гуманитарной и финансовой помощи», — пояснил спикер.

Его слова поддерживает в своём телеграм-канале заместитель председателя Барнаульской городской Думы Сергей Струченко («Единая Россия»):

«Тревожные новости приходят из братской малороссии. Территории Донецкой и Луганской народных республик вновь подвергаются обстрелам. Старики, женщины и дети вынуждено покидают свою родную землю, находят защиту и кров на территории Российской Федерации. К этому часу территорию ДНР и ЛНР покинуло уже более 40 тысяч мирных жителей. О своей поддержке и готовности принять беженцев из Донбасса заявили и власти Алтайского края. Мы единый народ и нам нужно всем вместе сплотиться в этой беде!».

Напомним, к донбасским границам продолжается переброска танков и тяжёлой артиллерии. Есть разрушения и жертвы. Из-за эскалации конфликта в ДНР и ЛНР с 18 февраля началась эвакуация граждан в Россию. В первую очередь вывозят стариков, женщин и детей. Это сотни тысяч человек. Ситуация продолжает обостряться. Редакция ИА REGNUM ведёт прямую трансляцию о событиях, происходящих в Донбассе.

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