Сукабуми, Индонезия, 21 февраля, 2022, 16:01 — ИА Регнум. В общей сложности 3924 дома и десятки объектов инфраструктуры в городе Сукабуми индонезийской провинции Западная Ява пострадали от наводнения, сообщает CNN Indonesia.

(сс) Department of Foreign Affairs and Trade Стихийные бедствия в Индонезии

По данным регионального агентства по ликвидации последствий стихийных бедствий Западной Явы, от наводнения в городе Сукабуми пострадали 12 141 человек.

Причина наводнения связана с сильными дождями. Средний уровень воды достигает от 50 см до 1 метра.

В результате наводнения один человек погиб, еще один получил ранения.

Как сообщало ИА REGNUM, правительство Индонезии объявило о 34 418 новых случаях заражения коронавирусом.