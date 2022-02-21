Владимир, 21 февраля, 2022, 15:43 — ИА Регнум. Во Владимирской области за последние сутки были госпитализированы 34 пациента с коронавирусом, сообщает ИА REGNUM по данным федерального оперативного штаба.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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21 февраля выявлено 1905 новых случаев заражения коронавирусом — на 81 меньше, чем за предыдущие сутки. Всего в области были зарегистрированы 127 тыс. 330 носителей вируса.

После выздоровления были выписаны 89 тыс. 659 пациентов, в том числе 384 человека — за последние сутки.

За весь период скончались 3183 человека. Подтверждено два новых летальных случая за последние сутки.