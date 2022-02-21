Киев, 21 февраля, 2022, 15:36 — ИА Регнум. По словам спикера Верховной рады Руслана Стефанчука, власти Украины готовы к любому развитию событий, включая введение военного и чрезвычайного положений. Он заявил об этом 21 февраля на брифинге.

Rada.gov.ua Руслан Стефанчук

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«Украина готова к любому развитию событий», — сказал он.

Также Стефанчук уточнил, что это включает в себя возможность введения военного и чрезвычайного положений в стране, однако высказал надежду на то, что до такого рода мер ситуация не дойдет.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее представитель Народной милиции (НМ) ДНР Эдуард Басурин рассказал, что в республику проникли две группы украинских диверсантов и одной из них удалось взорвать ракетно-артиллерийский склад.