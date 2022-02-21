Псков, 21 февраля, 2022, 15:29 — ИА Регнум. Псковская область готова принять от 400 до 1000 человек из числа эвакуированных жителей Донбасса. Об этом 21 февраля сообщил на своей странице в соцсети губернатор региона Михаил Ведерников.

Pskov.ru Михаил Ведерников

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«Псковская область, как и другие регионы нашей страны, готова протянуть руку помощи попавшим в беду. По моему поручению подготовлены пункты временного размещения», — отметил Ведерников.Он пояснил, что в настоящее время на Псковщине готовы принять до 400 человек, а при необходимости оперативно будут подготовлены площади для приёма 1 тыс. беженцев.

«Им будет обеспечено проживание, питание, оказана вся необходимая медицинская и психологическая помощь», — пообещал губернатор.Он пожелал всем тем кто вынужденно покинул Донбасс из-за военных действий, скорейшего возвращения в родные дома

«До этого момента мы сделаем всё необходимое для обеспечения безопасного и комфортного пребывания на нашей земле», — подчеркнул глава Псковской области.