Рязань, 21 февраля, 2022, 15:27 — ИА Регнум. Открыты реквизиты для оказания помощи гражданам, прибывающим с территории Донбасса в Рязанскую область, сообщили ИА REGNUM 21 февраля в оперативной группе правительства региона.

Дарья Антонова ИА REGNUM Денежные переводы

Следите за развитием событий в трансляции: «Украина атакует Донбасс. ДНР и ЛНР эвакуируют граждан в Россию — трансляция»

Для перевода средств желающие могут воспользоваться счётом Рязанского областного фонда социальной поддержки населения. В графе «Назначение платежа» следует указать: для оказания помощи лицам, прибывающим на территорию Рязанской области из ДНР и ЛНР.

Напомним, для прибывающих жителей ДНР и ЛНР в Рязанской области подготовлено 13 пунктов временного размещения.