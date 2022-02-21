В Липецкой области за сутки госпитализированы 108 ковид-пациентов
Липецк, 21 февраля, 2022, 15:15 — ИА Регнум. В Липецкой области за последние сутки были госпитализированы 108 пациентов с коронавирусом, сообщает ИА REGNUM по данным федерального оперативного штаба.
Иван Шилов ИА REGNUM
Коронавирус
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21 февраля выявлено 1100 новых случаев заражения коронавирусом — на 432 меньше, чем сутками ранее. Всего было выявлено 120 тыс. 820 случаев заражения.
За весь период наблюдения 101 тыс. 533 человека были выписаны после курса лечения, в том числе 1134 — за последние сутки.
За весь период скончались 3215 человек. Подтверждено семь новых летальных случаев за последние сутки.