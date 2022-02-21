София, 21 февраля, 2022, 15:13 — ИА Регнум. Владельцы сотен ресторанов и кафе Болгарии объявили о проведении забастовки, требуя от официальной Софии дополнительных социальных гарантий и снижения налогов на деятельность. Об этом 21 февраля сообщает БНР.

Nathan Keirn Протест

В открытом письме на имя президента Болгарии Румена Радева организаторы акции выступили за введение так называемых «налоговых каникул» для соответствующих предприятий, а некоторым заведениям оказать точечную материальную помощь.

«После ужесточения мер в связи с пандемией наш торговый оборот упал в среднем 80%, а более 35% персонала уволилось, — констатируется, в частности, в документе. — Мы просим вас, господин президент, не допустить дальнейшего банкротства нашей структуры в целом и защитить каждого из нас в отдельности».

Напомним, в ходе своей предвыборной кампании Р. Радев обещал «всецелую поддержку» системе общественного питания Болгарии. Ранее глава болгарского государства высказался в пользу новых льгот для этого вида бизнеса.