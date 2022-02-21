Бейрут, , 14:56 — REGNUM Министерство обороны Ливана сообщило об обнаружении маршрута контрабандистов, занимающихся поставками наркотиков в Саудовскую Аравию через территорию Сирии и Иордании. Об этом 21 февраля сообщает Lebanon 24 со ссылкой на официальное заявление ведомства.

Ливан Giorgio Montersino

По последним данным, привлечённые к операции соединения армии Ливана изъяли у преступников крупную партию наркотического вещества.

«Армейские силы захватили в районе Вади-аль-Авени —Джуруд-Арсаль — Хамла груз, состоящий из двухсот тысяч таблеток…, которые были у изъяты у преступника, который пытался пересечь границу сирийско-ливанскую границу на мотоцикле», — заявили в МВД Ливана.

Ранее власти Иордании заявили о том, что преступные группировки из Сирии и Ливана занимаются контрабандой наркотиков в Саудовскую Аравию.