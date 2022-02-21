Бишкек, 21 февраля, 2022, 14:34 — ИА Регнум. Из-за нехватки финансирования учащимся младших классов в школах Киргизии перестали давать горячее питание. Об этом заявила замминистра образования Надира Джусупбекова на заседании парламентского комитета по соцполитике.

Иван Шилов ИА REGNUM Школьник

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По словам чиновницы, продовольствие в республике постоянно дорожает, а потому учебным заведениям не хватает 7 сомов (6,2 рубля), выделяемых из бюджета на питание одного школьника в день.

«Приходится переходить на компот с булочкой от безысходности. Школам в отдаленных районах, которым сейчас на питание выделяется по 10 сомов (8,9 рубля), этой суммы тоже не хватает. Мы неоднократно просили Минфин увеличить финансирование в два раза», — подчеркнула она.

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