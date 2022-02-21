Варшава, 21 февраля, 2022, 14:25 — ИА Регнум. В понедельник, 21 февраля, школьники в Польше снова вернулись к очному обучению. Об этом сообщила пресс-служба министерства образования республики.

Цитата из т/с «Ривердейл». реж. Ли Толанд Кригер, Ли Роуз. 2017. США Школьники

«21 февраля завершился период дистанционного обучения для школьников Польши. Это решение не означает, что эпидемической угрозы сейчас нет. Все равно в рамкам обучения будет обязательным соблюдение мер предосторожности — ношение масок», — говорится в сообщении.

Напомним, дистанционное обучение для польских школьников началось 27 января в связи со всплеском числа новых заражений коронавирусом. В республике была объявлена пятая волна пандемии.