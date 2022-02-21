Рязань, 21 февраля, 2022, 14:16 — ИА Регнум. В Рязанской области за истекшие сутки госпитализировано 26 пациентов с подтверждённым COVID-19, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в федеральном оперативном штабе. Выписаны после выздоровления 1 120 человек.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Всего в Рязанской области подтверждён 94 721 случай заболевания COVID-19. Выздоровели 73 900 жителей, скончались от осложнений 2 989 пациентов, в том числе шесть летальных исходов зарегистрировано за минувшие сутки.

По данным оперативной рабочей группы правительства региона, темп прироста инфекции за сутки составил 1,16%.