Элиста, 21 февраля, 2022, 14:03 — ИА Регнум. В Калмыкии за истекшие сутки положительный результат теста на коронавирус получили 255 человек, выписаны с выздоровлением 316 ковид-пациентов. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном оперштабе 21 февраля.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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В настоящее время в стационарах лечение получают 380 пациентов с COVID-19, из них 17 человек находятся в тяжёлом состоянии.

За весь период пандемии в Калмыкии подтверждено 45 688 случаев заражения коронавирусом, выписаны с выздоровлением 38 172 пациента. Не справились с коронавирусом 805 человек.