Оренбург, , 13:58 — REGNUM В Оренбургской области за сутки в ковидные госпитали поступили 100 пациентов, что на восемь меньше, чем днем ранее. Об этом 21 февраля сообщает оперштаб по борьбе с COVID-19.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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За этот же период из больниц выписали в связи с выздоровлением 2978 человек. С начала пандемии от болезни оправились 131 175 оренбуржцев.

На сегодняшний день в стационарах лечатся 1164 человек, из них 350 — находятся в тяжелом состоянии. К аппаратам ИВЛ подключен 61 пациент, еще 665 человек получают кислородную поддержку.

Жертвами заболевания стали 3683 оренбуржца. За последние сутки зарегистрировано шесть летальных исходов.

Стоит отметить, в регионе снижается суточный показатель выявляемых случаев заражения коронавирусом.