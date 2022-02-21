Красногорск, 21 февраля, 2022, 13:58 — ИА Регнум. В Московской области пять строительных компаний перечислят по 100 млн рублей для помощи беженцам. Об этом 21 февраля сообщил губернатор региона Андрей Воробьёв в личном телеграм-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM Донбасс

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По его словам, пять работающих в регионе строительных компаний «перечислят по 100 миллионов рублей для помощи беженцам».

Кроме того, идёт сбор гуманитарной помощи. Губернатор отметил, что поучаствовать может каждый, участие в акции добровольное.

«Уже сегодня поедет первая машина. Отправим три тонны кондитерских и хлебобулочных изделий. Также для беженцев привезут 40 тонн бутилированной воды, кофе, средства личной гигиены, антисептики, электроприборы для бытовых нужд», — рассказал Воробьёв.