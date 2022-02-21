Москва, 21 февраля, 2022, 13:53 — ИА Регнум. Постоянно обвиняя Россию, ЕС создает искусственные поводы для ценового торга по поводу поставок газа. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 21 февраля заявил директор центра финансовой политики департамента общественных финансов финансового университета при правительстве РФ Вадим Понкратов. Так он прокомментировал планы ЕК переориентировать экономику ЕС с российского газа на американский СПГ.

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«Цена СПГ существенно более волатильна, чем трубопроводного газа, поэтому поставки СПГ на годовом горизонте всегда дороже поставок газа трубопроводным транспортом, — сказал Понкратов. — Например, в 2021 году поставки американского СПГ обходились европейским покупателям в 587−1120 долларов за 1 тыс. куб. м (в декабре 2021 года цена достигла 2200 долларов США) против среднеевропейской цены в 268 долларов США за 1 тыс. куб. м, поставляемого Газпромом газа. Подтверждение этого — продление Германией и Венгрией долгосрочных контрактов на поставку газа с Газпромом, прошедшее без больших национальных дискуссий, но вызвавшее вал критики и осуждения во многих странах ЕС».

При этом он обратил внимание на то, что европейский рынок газа — достаточно конкурентный.

«Имеющиеся на сегодня европейские мощности по приему трубопроводного газа и СПГ в совокупности превышают потребности европейской экономики в газе. Наблюдаемые нами последние два десятилетия регулярные обострения газовой тематики в ЕС и разнообразные обвинения в адрес России — лишь искусственные поводы для ценового торга с Газпромом. И все это несмотря на то, что Россия ни разу не дала повода усомниться в стабильности своих поставок», — констатировал эксперт.

В связи с этим он призвал не забывать, что ЕС давно мечтает сократить зависимость от российских поставок газа.

«Для этого изобретаются и весьма экзотические проекты — начиная от уже реализуемых проектов по удвоению мощностей по приему СПГ в ЕС, заканчивая строительством трубопроводов из стран Африки и Ближнего Востока», — подытожил Понкратов.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Понкратов объяснил, что в США не слишком обеспокоены экономическими интересами европейцев.