Москва, 21 февраля, 2022, 13:47 — ИА Регнум. Экономические интересы ЕС не беспокоят их американских партнеров, которые хотят завоевать европейский энергетический рынок. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 21 февраля заявил директор центра финансовой политики департамента общественных финансов финансового университета при правительстве РФ Вадим Понкратов. Так он прокомментировал планы Еврокомиссии сделать США основным поставщиком газа в страны Европейского союза.

ProjectManhattan Газовая труба

«Желание Еврокомиссии идет вразрез с желанием крупнейших экономик Евросоюза, — сказал Понкратов. — Промышленным лидерам ЕС нужен недорогой газ от гарантированного поставщика. А это трубопроводный российский газ. Но политическим функционерам ЕС нужны дивиденды от антироссийской риторики, которые им щедро сулят США. Америка же преследует свои сугубо экономические интересы и заодно тешит геополитические амбиции. Но основная цель — завоевание крупного и близкого рынка для своих поставщиков энергоресурсов. Экономическое же благополучие своего партнера (а во многих аспектах — конкурента) ЕС Америку совсем не заботит».

Как подчеркнул Понкратов, обещая залить Европу дешевым газом, США не обсуждают даже возможность заключения долго — или хотя-бы среднесрочных контрактов на поставку.

«Так что в 2021 году и январе 2022 года американцы просто снимали сливки на европейском газовом рынке, ставшим более маржинальным по сравнению с азиатским рынком благодаря серии ошибок политического руководства ЕС», — сказал Понкратов.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть версия, что политика ЕС, связанная с переориентацией на американский СПГ, может спровоцировать его нехватку и рост его стоимости на бирже.