ВС Турции атаковали позиции курдских партизан в Ираке
Эрбиль, Ирак, 21 февраля, 2022, 13:50 — ИА Регнум. ВВС и артиллерия турецкой армии начали военную операцию в Иракском Курдистане. Об этом 21 февраля сообщает агентство Shafaq со ссылкой на источники.
По данным журналистов, целью операции стали военные лагеря Рабочей партии Курдистана (РПК), которая признана в Турции террористической организацией. По данным местных источников издания, под удар попали базы РПК севернее Эрбиля и в районе города Дохук.
«ВВС Турции нанесли серию ударов в горах Парбезин в районе городов Сидекан и Брадост провинции Эрбиль, где базируются боевики РПК. Также турецкие самолеты сегодня интенсивно наносили удары по горному массиву севернее посёлка Шиладзе в непосредственной близости от городов Амадия и Дохук», — сообщают местные источники.