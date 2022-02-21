Москва, 21 февраля, 2022, 13:42 — ИА Регнум. Сегодня, 21 февраля, цены на нефть на утренних торгах продемонстрировали нейтральную динамику, прибавив символические 0,14%, отметка $91,50 за баррель Brent, на фоне противоречивых сигналов с полей развития российско-украинского конфликта, заявил корреспонденту ИА REGNUM старший аналитик компании Esperio Антон Быков.

olle svensson Баррель нефти

«Все минувшие выходные (19−20 февраля) прошли под «бой военных барабанов», непризнанные Донецкая и Луганска Народные Республики на фоне резкого обострения ситуации на линии разграничения с украинской армией, начали массовую эвакуацию в Россию женщин, детей и мужчин старше 55 лет.

Кроме того власти ДНР и ЛНР объявили о всеобщей военной мобилизации, а в гущу военных действий, как и в 2014—2015 годах потянулись добровольцы.

Вся это выглядит как полноценная подготовка к началу «военной фазы» конфликта на российско-украинской границе, а потому инвесторы все выходные ожидали, что при открытии рынка цены на нефть агрессивно пойдут вверх.

Но вечером 20 февраля с подачи президента Франции Эммануэля Макрона, было объявлено о предварительном согласии лидеров России и США на проведение переговоров, но при условии с американской стороны о не «вторжении» на Украину.

Первой реперной точкой на этом пути станет встреча главы МИД России Сергея Лаврова и госсекретаря США Энтони Блинкена 24 февраля.

До этого момента времени еще много, значит и цены нефть могут стабилизироваться в широком торговом коридоре $91,00−95,00 за баррель Brent.

В этом диапазоне под влиянием военных сводок с российско-украинской границы, которых 21 февраля пока не поступало и внутриотраслевой статистики по нефти, которой на сегодня не запланировано, будут демонстрировать более локальную динамику.

Для второй половины дня 21 февраля это попытки небольшого снижения к отметке $90,80 за баррель Brent, — считает эксперт.

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