Ханты-Мансийск, 21 февраля, 2022, 13:28 — ИА Регнум. В Югре за сутки на 21 февраля госпитализированы 99 больных с COVID-19, 1338 человек выписаны по выздоровлению. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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За минувшие сутки в Югре выявлено 2314 новых случаев заражения коронавирусом, на 264 человека больше, чем днём ранее. По числу заражений коронавирусом лидером в регионе на 21 февраля является Сургут — 449.

С начала пандемии в Югре к 21 февраля насчитывается 183 679 случаев лабораторно подтверждённых заражений коронавирусом, выздоровели 140 798 пациентов, 2299 скончались (на девять пациентов больше, чем днём ранее).