Москва, 21 февраля, 2022, 13:26 — ИА Регнум. Посольство Соединённых Штатов в России опубликовало предупреждение для граждан США в Москве, Санкт-Петербурге и других местах исходя из соображений безопасности, заявил РИА Новости пресс-секретарь американской дипмиссии Джейсон Ребхольц.

Dzerod Посольство США в России

«В последние дни ряд российских СМИ сообщили о волне «минирований» общественных зданий и мест в России, включая станции метро, в Москве, Санкт-Петербурге и других городах», — сказал он.

Ребхольц добавил, что у госдепа США нет более ответственной задачи, чем обеспечение безопасности американских граждан за рубежом.

«Мы опубликовали предупреждение исходя из соображений безопасности и в русле наших обязательств предоставлять гражданам США чёткую и своевременную информацию, чтобы они могли принимать взвешенные решения», — заключил он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее посольство США в России проинформировало своих граждан в России о возможных «нападениях на торговые центры, метро и ж/д станции» в Москве, Санкт-Петербурге и в зонах на границе с Украиной, а также порекомендовали покинуть российскую территорию.