Буэнос-Айрес, 21 февраля, 2022, 13:17 — ИА Регнум. Педагогическая ассоциация аргентинского Буэнос-Айреса (Ademys) проведёт суточную акцию протеста против сложившихся условий работы в школах. Об этом пишет Prensa Latina.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Аргентина

«Детей не хватает, школ не хватает», — подчеркивают учителя, профсоюз которых объявил о мобилизации для участия в манифестации.

Пресс-секретарь Ademys Марисабель Грау отметила, что педагоги решили на собрании провести 24-часовую забастовку, считая, что условия для начала учебного цикла не созданы.

Одной из проблем является ситуация с оплатой труда. Профсоюз заявил, что правительство не предложило абсолютно никакого увеличения процента для сектора образования, а также не внесло предложения по этому вопросу.