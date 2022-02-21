В Белгороде рекультивируют старую городскую свалку
Белгород, 21 февраля, 2022, 13:13 — ИА Регнум. Мусорный полигон площадью 20,4 га рекультивируют в Белгороде. Из областного и городского бюджета на эти работы выделят 480 млн рублей, сообщили ИА REGNUM 21 февраля в пресс-службе правительства региона.
Первая проектная документация по рекультвации городской свалки получила отрицательное заключение государственной экологической экспертизы. По словам мэра Белгорода Антона Иванова, уже заключён муниципальный контракт на выполнение новых проектно-изыскательских работ, затем их повторно направят в Федеральную службу по надзору в сфере природопользования.
На рекультивацию мусорного полигона из областного бюджета выделят 432 млн рублей, ещё 48 млн рублей направят из городской казны. Однако властям необходимо дополнительное финансирование из федерального бюджета в объёме 1,1 млрд рублей, заявку на которое подадут после прохождения экологической экспертизы.
Все восстановительные работы планируют выполнить за 18 месяцев.