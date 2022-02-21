Белгород, 21 февраля, 2022, 13:13 — ИА Регнум. Мусорный полигон площадью 20,4 га рекультивируют в Белгороде. Из областного и городского бюджета на эти работы выделят 480 млн рублей, сообщили ИА REGNUM 21 февраля в пресс-службе правительства региона.

Иван Шилов ИА REGNUM Свалка

Первая проектная документация по рекультвации городской свалки получила отрицательное заключение государственной экологической экспертизы. По словам мэра Белгорода Антона Иванова, уже заключён муниципальный контракт на выполнение новых проектно-изыскательских работ, затем их повторно направят в Федеральную службу по надзору в сфере природопользования.

На рекультивацию мусорного полигона из областного бюджета выделят 432 млн рублей, ещё 48 млн рублей направят из городской казны. Однако властям необходимо дополнительное финансирование из федерального бюджета в объёме 1,1 млрд рублей, заявку на которое подадут после прохождения экологической экспертизы.

Все восстановительные работы планируют выполнить за 18 месяцев.