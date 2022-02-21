Ульяновск, 21 февраля, 2022, 13:10 — ИА Регнум. В Ульяновской области практически не изменилось количество вновь выявленных случаев заражения коронавирусом, при этом значительно возросло число госпитализированных. Это следует из обновлённых данных оперативного штаба России, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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По сведениям на 21 февраля, с начала пандемии в Ульяновской области официально выявлено 156 365 случаев заражения коронавирусом, в том числе 20 февраля — 1401. Отметим, что последние пять суток, с 15 по 20 февраля, ежедневно подтверждалось от 1383 до 1401 случая заражения SARS-CoV-2.

Также госпитализированы в стационары ещё 90 ковидных больных. Напомним, что сутками ранее, 19 февраля, в больницы перевели 53 пациентов с коронавирусом.

Отметим, что 19 февраля в Ульяновской области открылся обновлённый корпус поликлиники № 2 Центральной медсанчасти. На капремонт, оснащение мебелью и оборудованием было направлено порядка 40 млн рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, в Ульяновской области увеличат ещё на 30% штат центра телемедицины, куда поступают, в том числе, звонки от пациентов с коронавирусом и признаками ковида.