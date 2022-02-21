Саратов, 21 февраля, 2022, 13:00 — ИА Регнум. В Саратове 21 февраля встретили первых беженцев, вынужденно покинувших территории Донецкой Народной Республики (ДНР) и Луганской Народной Республики (ЛНР). Всего прибыли 510 человек, большинство из них — женщины и дети, сообщил председатель регионального правительства Роман Бусаргин.

Беженцы

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Для их проживания подготовлены санатории, а также учреждения по линии социальной защиты. Среди беженцев 272 женщины, 197 детей и 41 мужчина.

Координирует взаимодействие всех ведомств в вопросах размещения и проживания региональный оперативный штаб по оказанию помощи жителям Донбасса.

К оказанию помощи эвакуированным также приступили добровольцы движения #МыВместе. Волонтеры задействованы в их встрече, помощи с багажом, рассадкой согласно схемы в автобусы, встречи в пунктах временного размещения с оформлением и размещением.

ИА REGNUM напоминает, губернатор Саратовской области Валерий Радаев 21 февраля провел оперативное совещание по приему мирных жителей ДНР и ЛНР. Для оперативной организации приема граждан поручено ввести режим ЧС на территории Саратовской области. Региональному министерству труда и социальной защиты необходимо обеспечить проживание беженцев. За каждым объектом, в которых разместятся жители ДНР и ЛНР, закрепят ответственных. Облминздраву поставлена задача по обеспечению эвакуированных необходимым медицинским сопровождением. Минобразованию области требуется организовать учебный процесс для детей, приехавших из Донецка и Луганска.

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