Курган, 21 февраля, 2022, 12:48 — ИА Регнум. Курганская область готова принять и разместить беженцев с территории Донецкой и Луганской Народных Республик. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

Иван Шилов ИА REGNUM Народ Донбасса

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Соответствующее письмо от правительства Курганской области в Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий направлено 19 февраля.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, о своей готовности встретить и разместить беженцев из Донбасса ранее заявили Тюменская и Челябинская области, Югра и Ямал.