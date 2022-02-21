Калуга, 21 февраля, 2022, 13:18 — ИА Регнум. В Калужской области за минувшие сутки госпитализированы 74 ковид-пациента, сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на информацию федерального штаба от 21 февраля.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Положительные результаты тестов на коронавирус за последние сутки подтверждены у 706 человек. Днём ранее, 20 февраля, в регионе было зарегистрировано 794 случая заражения. С начала пандемии в Калужской области положительные результаты тестов на коронавирус подтверждены у 91 596 человек, 69 997 человек выздоровели.

За минувшие сутки от осложнений, вызванных COVID-19, умер один человек. Всего с начала пандемии в регионе скончались 1 346 человек с подтверждённым заражением новой коронавирусной инфекцией.