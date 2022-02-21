Псков, 21 февраля, 2022, 12:51 — ИА Регнум. За прошедшие сутки в стационары Псковской области госпитализировали 39 человек с COVID-19, что на четыре ковид-пациента меньше, чем сутками ранее. Об этом 21 февраля сообщили в федеральном оперштабе.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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По данным региональной статистки, в Псковской области за сутки выявили 971 случай заражения коронавирусом, что на 28 случай меньше, чем за 19 февраля. Только в Пскове зафиксировали 344 новых заболевания ковидом.

После преодоления отметки в тысячу случаев, статистика заражений в регионе стала сокращаться. Губернатор Псковской области Михаил Ведерников назвал такие изменения «хорошим знаком», однако отметил, что «незначительное снижение числа новых случаев по сравнению с прошлым днём пока не говорит однозначно о прохождении пика заболеваемости».

В регионе от ковида, как основной причины, скончались за сутки пять человек. В статистике смертности не отметилось никакой динамики, так как сутками ранее в Псковской области скончалось такое же количество ковид-пациентов.

Количество переболевших ковидом пополнилось в Псковской области на 177 человек, что на 14 бывших больных больше, чем за предыдущие сутки. В регионе растёт количество переболевших COVID-19.

За всё время пандемии на территории Псковской области выявили 90 001 случай заражения коронавирусом. От ковида скончались 1 543 человека, а выздоровел 74 471 человек.