В Петербурге открыли пункт сбора помощи беженцам из ДНР и ЛНР
Санкт-Петербург, 21 февраля, 2022, 12:43 — ИА Регнум. На базе регионального Волонтерского центра партии «Единая Россия» в центре Петербурга развёрнут пункт сбора гуманитарной помощи для эвакуированных из Донбасса мирных жителей ДНР и ЛНР.
Как рассказал 21 февраля депутат Государственной Думы, секретарь регионального отделения партии Сергей Боярский, за минувшие выходные в волонтерский центр на Конногвардейском бульваре, д. 4, и общественную приемную ЕР в Петербурге поступили сотни звонков от людей, желающих помочь беженцам.
«Хочу поблагодарить всех за неравнодушие. И попросить петербуржцев отнестись с пониманием, не приносить для передачи скоропортящиеся продукты. Придерживаться списка вещей, которые, действительно, актуальны для эвакуированных», — подчеркнул Сергей Боярский.
Список продуктов и вещей, которые необходимы беженцам из Донбасса:
— чай, кофе, сдобные изделия;
— мыльные принадлежности и туалетные наборы;
— средства индивидуальной защиты;
— детские памперсы, сухое детское питание;
— шампуни, мыло и гели для душа, зубная паста и зубные щетки;
— полотенца;
— туалетная бумага и средства женской гигиены;
— влажные салфетки;
— одноразовая посуда (стаканы, тарелки, ложки);
— кулеры и бутилированная вода (бутыли по 25 л);
— постельное белье;
— тепловые пушки;
— удлинители;
— электрочайники;
— холодильники и микроволновки.
Контактный телефон волонтёрского центра партии в Петербурге: 8 (812) 571-97-38.