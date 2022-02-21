Сеул, 21 февраля 2022, 12:31 — REGNUM Правительство Южной Кореи в очередной раз призвало Пхеньян вернуться к диалогу. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на заявление представительницы министерства объединения Южной Кореи Ли Чжон Чжу.
Известно, что соотвествующий призыв прозвучал на фоне слухов о том, что КНДР может возобновить ракетные испытания после Олимпийских игр в Пекине.
«Мы в очередной раз призываем Пхеньян выбрать путь диалога и сотрудничества во имя мира и стабильности на Корейском полуострове», — сообщили в министерстве.
Отвечая на вопрос журналистов о возможном возобновлении испытаний ядерного оружия, Ли Чжон Чжу сказала, что южнокорейская сторона внимательно следит за действиями Пхеньяна, готовясь ко «всем вариантам развития событий».