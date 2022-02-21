Челябинск, 21 февраля, 2022, 12:30 — ИА Регнум. В Челябинской области готовы разместить 1300 переселенцев из республик Донбасса. Об этом пишут СМИ.

Иван Шилов ИА REGNUM Донбасс

Следите за развитием событий в трансляции: «Украина атакует Донбасс. ДНР и ЛНР эвакуируют граждан в Россию — трансляция»

Среди них 100 детей, оставшихся без попечения родителей. Всего для размещения эвакуированных подготовили 21 пункт.

Точное количество направляемых в регион граждан определит федеральный штаб. Как сообщало ИА REGNUM, 18 февраля из ЛНР и ДНР началась эвакуация.