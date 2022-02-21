Курск, 21 февраля, 2022, 12:06 — ИА Регнум. В Курской области введён режим ЧС в связи с прибытием беженцев из ДНР и ЛНР. Об этом 21 февраля сообщил губернатор Роман Старовойт.

Дарья Антонова ИА REGNUM Курский губернатор Роман Старовойт

«Хочу всех заверить, что это никак не отразится на повседневной жизни курян. Объявленный режим ЧС в большей степени регламентирует действия работников органов власти и бюджетных учреждений. Мы сможем оперативно оказывать медицинскую помощь вынужденным беженцам, предоставлять им временное жилье, обеспечивать их предметами первой необходимости, трудоустраивать. Также этот режим обеспечивает проведение противоэпидемических мероприятий с учётом въезда большого количества людей», — прокомментировал глава региона.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в Курскую область 20 и 21 февраля прибыли беженцы из ЛНР и ДНР.