Кишинёв, , 11:53 — REGNUM Президент Молдавии Майя Санду сможет переизбраться на второй срок, если всенародные выборы в стране заменят на голосование в парламенте. Об этом заявил молдавский политик и журналист Дмитрий Чубашенко в эфире телеканала TVC21.

Майя Санду Иван Шилов © ИА REGNUM

Он отметил, что основанная Санду партия «Действие и солидарность» имеет большинство в парламенте, а конституционный суд уже не раз выносил решения в пользу этой политической силы.

«Конституционный суд, который «самый конституционный суд в мире», отменяет решение о всенародном избрании президента. 61 депутат у них есть», — описал политик возможный сценарий.

Стоит отметить, что в 2000 году в конституцию Молдавии внесли поправки о переходе от всенародных выборов президента к голосованию в парламенте. В 2016 году конституционный суд республики признал поправки незаконными и вернул всеобщее голосование. Полномочия Санду заканчиваются в 2024 году.

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