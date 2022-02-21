Киев, 21 февраля, 2022, 11:28 — ИА Регнум. За истекшие сутки на Украине было выявлено свыше 13,5 тыс. новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом. Об этом 21 февраля сообщает украинский минздрав.

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«За сутки 20 февраля на Украине зафиксировано 13 562 новых подтвержденных случая заболевания коронавирусом COVID-19 (из них детей — 1254, медработников — 151)», — говорится сообщении.

Также указывается, что в результате этого общее число заразившихся SARS-CoV-2 в стране достигло 4 734 333.

Кроме того, уточняется, что за это же время на Украине от COVID-19 скончались 127 пациентов и теперь суммарное количество летальных исходов возросло до 104 645.

При этом отмечается, что на данный момент в стране 3 952 363 человека вылечились от нового заболевания и было в общей сложности проведено 19 390 438 тестов на коронавирус.

Отметим, сутками ранее на Украине было выявлено 17 448 новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом.