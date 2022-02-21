Уфа, 21 февраля, 2022, 11:31 — ИА Регнум. Всех прибывших в Башкирию беженцев из Донбасса протестируют на коронавирус. Об этом сообщил глава республики Радий Хабиров на оперативном совещании в республиканском правительстве.

Беженцы

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«Эпидемиологическая ситуация там нам неведома. Первое, что мы должны сделать — протестировать, чтобы не допустить заболеваемости», — заявил Хабиров.

Руководитель Управления Роспотребнадзора по региону Анна Казак сообщила, что ситуация взята на контроль.

Она отметила, что специалисты уже работают с главами муниципальных образований по обследованию пунктов временного размещения, также они будут контролировать, с каким прививочным статусом приедут беженцы из Донбасса.

«Наши специалисты, конечно, поедут на встречу на железнодорожный вокзал для обеспечения четкого контроля за не ввозом и не распростарнением инфекционных заболеваний», — добавила Анна Казак.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Башкирию в ближайшее время могут прибыть порядка двух тысяч жителей Луганской и Донецкой Народных Республик.