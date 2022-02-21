Каракас, 21 февраля, 2022, 11:25 — ИА Регнум. Более 20 венесуэльцев, связанных с государственной нефтяной компанией PDVSA, включая бывшего заместителя министра энергетики Венесуэлы Нервиса Вильялобоса, имели счета в швейцарском банке Credit Suisse на сумму не менее 273 миллионов долларов США. Об этом пишет агентство EFE со ссылкой на журналистское расследование.

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Соответствующие данные указаны в банковских реквизитах, опубликованных международной организацией Organized Crime and Corruption Reporting Project через несколько международных СМИ, включая Miami Herald.

Согласно опубликованным документам, Вильялобос открыл счет в сентябре 2011 года и в течение двух лет накопил активы на сумму 9,5 млн швейцарских франков (около 10,3 млн долларов).