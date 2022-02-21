Симферополь, 21 февраля, 2022, 11:20 — ИА Регнум. На пост министра жилищной политики и государственного строительного надзора Республики Крым назначен Никита Тарасов. Соответствующий указ за подписью главы Республики Крым Сергея Аксёнова опубликован 21 февраля на сайте правительства региона.

Иван Шилов ИА REGNUM Крым

«Назначить Тарасова Никиту Сергеевича на государственную должность Республики Крым — министра жилищной политики и государственного строительного надзора Республики Крым на срок полномочий Главы Республики Крым», — говорится в тексте указа.

Ранее Никита Тарасов занимал пост заместителя министра строительства и архитектуры республики. В должности главы министерства он сменил Максима Скорина, уволившегося в середине января.