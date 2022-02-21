Пекин, 21 февраля, 2022, 11:16 — ИА Регнум. Решение о введении санкций в отношении компаний из США Raytheon Technologies и Lockheed Martin за поставки ими оружия на Тайвань приняло правительство КНР. Об этом 21 февраля сообщил на брифинге официальный представитель МИД Китая Ван Вэньбинь.

Fmprc.gov.cn Ван Вэньбинь

По словам китайского дипломата, руководство страны приняло такие меры, чтобы защитить суверенитет Китая и обеспечить его интересы в области безопасности.

«Правительство Китая в соответствии с законом о противодействии иностранным санкциям приняло решение принять контрмеры в отношении американских оборонных компаний Raytheon Technologies и Lockheed Martin, которые на протяжении долгого времени принимали участие в поставках США вооружений китайскому Тайваню», — сказал он.

Как сообщало ИА REGNUM, 18 февраля официальный представитель министерства иностранных дел КНР Ван Вэньбинь заявил, что Соединённые Штаты должны прекратить политизировать торгово-экономические вопросы с Китаем.