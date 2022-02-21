Кызыл, 21 февраля, 2022, 11:15 — ИА Регнум. Тува прошла пиковые значения пятой волны пандемии коронавируса. Об этом сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства республики со ссылкой на данные Роспотребнадзора.

Правительство Тувы Пункт вакцинации от коронавируса в Туве

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На минувшей неделе с 14 по 20 февраля в регионе было выявлено 1365 новых случаев инфицирования, что в 2,5 раза меньше, чем на предыдущей неделе.

«На сегодня на лечении находится 3 872 пациента, что на 6 930 человек меньше, чем за прошлую неделю, из них в тяжелой степени тяжести находится 89 человек. Свободный инфекционный коечный фонд составляет 46,1% или 444 койки из 963», — добавили в правительстве.

Как сообщало ИА REGNUM, за неделю коллективный иммунитет в Туве снизился на 7% — с 83% до 76%. По состоянию на 21 февраля, первым компонентом в регионе привиты 102,5 тыс. человек или 61,8% от плана.