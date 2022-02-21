Астрахань, 21 февраля, 2022, 11:12 — ИА Регнум. В Астраханской области с 21 февраля организован сбор гуманитарной помощи для беженцев из ЛНР и ДНР. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе областного правительства.

Mil.ru Российская гуманитарная помощь

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В пунктах принимают одежду, игрушки, предметы быта, средства гигиены, одноразовую посуду, бутилированную воду, детские молочные смеси, продовольствие. Гуманитарная помощь будет распространяться по всем организованным на территории Астраханской области пунктам временного размещения.

Пункты приёма гуманитарной помощи работают в областном центре, а также в районных комплексных центрах социального обслуживания населения.