Киев, 21 февраля, 2022, 11:08 — ИА Регнум. Власти ФРГ выделят для развития на Украине «зеленой» энергетики сумму в размере €150 млн и готовы вложить еще €1 млрд в случае успешной реализации первого транша. Об этом 21 февраля рассказал заместитель главы офиса украинского президента Ростислав Шурма в интервью агентству РБК-Украина.

Иван Шилов ИА REGNUM Украина

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По словам Шурмы, Германия готова предложить Киеву несколько программ и уже предложила финансирование таковых по трансформации энергетики Украины в т.н. «зеленую» энергетику.

«По первым €150 млн, которые они выделяют, партнером будет «Укргазбанк». Если мы успешно запустим эту программу, то готов второй транш на €1 млрд, который будет выделен после того, как мы успешно и прозрачно сумеем садминистрировать первые €150 млн», — сказал он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее замглавы офиса украиснкого президента страны Ростислав Шурма заявил, что Украина и Всемирный банк начали обсуждать новую программу льготного финансирования на $500−700 млн.