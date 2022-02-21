Киев, 21 февраля 2022, 10:48 — REGNUM Украина и Всемирный банк начали обсуждать новую программу льготного финансирования на $500−700 млн, заявил замглавы офиса президента страны Ростислав Шурма в интервью агентству РБК-Украина.
Он добавил, что программа будет связана с энергетической «зеленой» трансформацией.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее бывший премьер-министр страны, депутат Верховной рады и лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко заявила, что киевские власти должны обратиться к Международному валютному фонду для списания всех внешних долгов.
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